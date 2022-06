Onderwijs via VR bril in Go! Campus Flx in Leopoldsburg: Overstap naar werkveld wordt zo veel makkelijker

"Het project heeft alleen maar positieve kanten", gaat Kevin Weyts verder. "In het begin van het project was het best wel confronterend omdat we moesten bekijken wat beter kon en hoe dat moest gebeuren. Maar nu zeggen onze leerlingen zelfs dat ze volgend jaar opnieuw stage willen doen in woonzorgcentrum Reigersvliet omdat ze via het onderwijs in virtual reality beter voorbereid zijn op hun stage. En daardoor gaan ze ook makkelijker op stage. Ze moeten zich niet eerst twee weken inwerken maar kunnen onmiddellijk aan de slag en dat is in ieders voordeel", besluit Weyts.