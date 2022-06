Onderzoekers redden planten aan verkeerswisselaar in Strombeek, dé hotspot voor wilde orchideeën

De verkeerswisselaar in Strombeek is één van de drukste stukken van de Ring rond Brussel, en dezer dagen kan je daar in de grasranden naast de Ring al eens twee mensen zien in een fluohesje. Weet dan dat dat onderzoekers zijn die zaadjes zoeken van zeldzame inheemse planten. Want, wat veel mensen niet weten, is dat er in het gras bij de kruising met de A12, honderden orchideeën staan. Daarmee is het grasveld één van de grootste hotspots van wilde orchideeën in ons land.