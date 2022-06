Oostende viert eerste "Bloomsday" in België, feestdag voor schrijver James Joyce

"Voor ons als fans is het fascinerend om een dag met Joyce en dat boek bezig te zijn, zeker hier in Oostende", verklaart Peeters. "De Ierse schrijver vluchtte vanuit Dublin naar Parijs door armoede. Tijdens de zomer van 1926 was het te heet in Parijs en kwam Joyce met z'n gezin naar Oostende op vakantie. Oostende was een bloeiende stad in die periode en eigenlijk was het er ook goedkoop om te leven. Joyce verbleef anderhalve maand op hotel met zijn gezin."

In Oostende is er onder meer een expositie, een picknick op het strand en een James Joyce-wandeling. De bedoeling is dat de bezoekers zich verkleden als Joyce of zijn vrouw Nora, al is dat niet verplicht.