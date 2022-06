Politie Antwerpen neemt elektrische step in beslag die tot 93 km/u kan rijden

Dinsdagochtend merkte het wijkteam Brederode van de Politie Antwerpen een step op die zich met hoge snelheden verplaatste. De bestuurder reed tot wel 45 km/u door de straten van Antwerpen. De politie controleerde de bestuurder en nam de step mee naar het politiekantoor.

Bij een controle op kantoor bleek dat de step tot 93 km/u kon halen. De politie nam de step dan ook in beslag. Het is niet de eerste keer dat de politie opgedreven steps in beslag neemt, maar wel een step met die snelheid.