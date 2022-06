Ex-guerrillastrijder tegenover steenrijke zakenman in misschien wel spannendste presidentsverkiezingen ooit in Colombia

Gustavo Petro heeft al een lange politieke carrière achter de rug, maar krijgt desondanks nog altijd het etiket van ex-guerrillastrijder opgekleefd. Petro sloot zich op zijn 17e aan bij M-19, een stadsguerrilla in Bogotá die onder meer een aanslag pleegde op het gerechtsgebouw. Hij liet zich toen overigens Aureliano noemen, een van de personages uit "Honderd jaar eenzaamheid" van de Colombiaanse schrijver Gabriel García Márquez. Petro nam zelf niet echt deel aan de gewapende strijd en stond vooral bekend als een van de "ideologen" van de beweging.

In 1990 sloten de rebellen van M-19 vrede met de overheid en werd de guerrilla ontbonden. Petro stapte vervolgens in de politiek. Maar al snel ging hij in ballingschap in het buitenland (in België nota bene), nadat verschillende ex-rebellen die in de politiek gestapt waren, vermoord werden. Hij keerde pas op het einde van de jaren 90 terug naar Colombia.

In Europa is Petro ecologist geworden. Een van zijn programmapunten – het overschakelen van een olie-economie naar hernieuwbare energie – vindt zijn oorsprong in die Europese jaren.

Zijn gooi naar het presidentschap is al de derde poging. In 2010 was het resultaat ronduit slecht, in 2018 haalde hij de tweede ronde, maar verloor die van zittend president Iván Duque. Wint hij nu wel, dan wordt hij de eerste linkse president van Colombia.