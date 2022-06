Raadpleging huisarts via telefoon of videoverbinding niet langer gratis

Een fysieke raadpleging, waarbij je als patiënt echt bij de dokter komt, blijft wel de eerste keuze, stipt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan. "Het is niet de bedoeling dat videoconsultatie de norm wordt en de traditionele consultatie vervangt. Het klinisch onderzoek is uiteraard een essentieel onderdeel van de diagnose. Dat is echter niet altijd nodig, en het is juist in die context dat de consultatie op afstand een meerwaarde kan betekenen voor zowel de patiënt als de arts."