Tekort aan redders opgelost bij Netepark in Herentals: buitenzwembad kan zaterdag opengaan

In het Netepark in Herentals halen ze opgelucht adem, omdat ze zaterdag hun buitenbad kunnen openen. “In tegenstelling tot woensdag hebben we wel redders gevonden voor zaterdag, dus ons buitenzwembad gaat open”, zegt schepen voor Sport, Eva Brandwijk (N-VA). “We hebben voorlopig een tekort aan redders. Tijdens de openingsuren voor het zomerseizoen gebruiken we vooral jobstudenten, maar die zitten nu in het midden van hun examens.”