Saudi-Arabië neemt kleding en speelgoed in regenboogkleuren in beslag, want "promoot homoseksuele kleuren"

In Saudi-Arabië staan zware straffen op homoseksuele relaties en handelingen, tot de doodstraf aan toe. In april mocht de film “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” van Disney niet vertoond worden, vermoedelijk omdat er twee zoenende vrouwen in te zien zijn. “Ik ben vaak in het land geweest en heb er wel al homokoppels gezien, maar officieel mag je er niet uit de kast komen”, zegt Khalifeh. “Saoedi-Arabië erkent alleen een getrouwde man-vrouwrelatie, meer is er niet toegelaten."