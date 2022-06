Schiphol legt maximaal aantal reizigers en minder vluchten op in zomermaanden

In de coronaperiode lag de reiswereld vrijwel helemaal stil, maar die herstelt nu sneller dan gedacht. Schiphol zegt rekening te hebben gehouden met een ruime verdubbeling van het aantal reizigers: van 25,5 miljoen in 2021 naar 60 miljoen dit jaar. Maar op de drukste dagen in de afgelopen meivakantie en ook komende zomer komen er meer reizigers dan in dat scenario verwacht werden.