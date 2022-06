Nederlandse inlichtingendienst voorkomt dat Russische spion in Internationaal Strafhof infiltreert

De man wilde in april als stagiair aan het werk gaan bij het Internationaal Strafhof, dat hem ook aanvaard had. Maar de spion kon onderschept worden op de luchthaven en werd kort daarna op een vliegtuig naar Brazilië gezet. Daar zal hij voor een rechter moeten verschijnen.

"Dit toont duidelijk aan waartoe de Russen in staat zijn", zei Akkerboom. "Ze proberen op een illegale manier aan informatie over het Strafhof te raken. We classificeren dit als een bedreiging van hoog niveau." Als de man de job had gekregen, dan had hij daar volgens de AIVD inlichtingen kunnen verzamelen, bronnen kunnen spotten of rekruteren en toegang kunnen krijgen tot digitale systemen. Ook had hij mogelijk strafzaken binnen het Strafhof kunnen beïnvloeden.