Tessenderlo en Ham hebben samen meer dan 30.000 inwoners, financiële meevaller in aanloop naar fusie

Burgemeester Marc Heselmans van Ham (CD&V) is opgelucht. "Nu we boven 30.000 inwoners zitten wil Vlaanderen 3 miljoen euro extra aan schulden kwijtschelden. En dat is toch een bedrag waar we in de nieuwe fusiegemeente al iets mooi mee kunnen doen. Zeker nu de financiële druk op de lokale besturen zo hoog is, is dit toch wel goed nieuws."