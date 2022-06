Een headliner, een Belgische nieuwkomer en de Bach van de metal: de drie Graspoptips van metalfan Tijs Vanneste

Tijs Vanneste is geboren en getogen in de Kempische gemeente Dessel. Als grote liefhebber van metal is hij maar wat blij dat de 25e editie van Graspop éindelijk kan doorgaan. Maar: Vanneste is zelf ook een muzikant in hart en nieren. Als zanger van de groep Oceans of Sadness speelde hij tussen 2000 en 2015 ook zelf 6 keer op Graspop. "Een fantastische periode, die concerten staan stuk voor stuk in mijn geheugen gegrift", vertelt hij ons.