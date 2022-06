Amerikaanse acteur Tom Hanks valt zwaar uit tegen fans die zijn vrouw laten struikelen: "Ga verdomme achteruit" 

Tom Hanks is momenteel bezig met de promotie van zijn nieuwste film “Elvis”, waarin hij Elvis Presley's manager Colonel Tom Parker speelt. Hij ging ’s avonds in New York op restaurant met zijn vrouw Rita Wilson, en dat was de paparazzi en een groep fans niet ontgaan. Na het restaurantbezoek werd het koppel aangevlogen door enkele aanbidders die een selfie met de Hollywood-acteur wilden nemen. Daarbij liet een van hen Wilson struikelen.