Twee derde van automobilisten geflitst op werf aan Kempische Steenweg in Hasselt

Gisterennamiddag controleerde de politie 758 bestuurders aan de werf op de Kempische Steenweg en maar liefst 462 van hen reden te snel. Ze mogen allemaal een proces-verbaal verwachten.

Op de Kempische Steenweg is er sinds begin deze week veel verkeershinder. Want de brug over het Albertkanaal wordt verhoogd en het verkeer moet er over versmalde rijstroken. En tegelijk wordt ook het kruispunt van de Ring en de Kempische Steenweg heraangelegd, en dat is een van de drukste kruispunten in Limburg. De werkzaamheden zullen nog tot midden september duren. Automobilisten krijgen de raad om de buurt te vermijden en om te rijden, via de E313 en E314 of via de Boudewijnlaan en de Universiteitslaan.