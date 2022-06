Vakbonden moeten GAS-boete stad Gent voor spontane protestactie niet betalen van politierechter

Ook al besliste de politierechter niet op basis van de reden voor de GAS-boetes, toch zijn de bonden blij met de uitspraak en willen ze zelfs meer. “We vragen de stad om het politiereglement te veranderen, zodat protesteren makkelijker wordt”, klinkt het bij Angeline Den Rijse van het ABVV. Ze startte samen met de andere bonden al de campagne “Recht op Protest” op. Intussen sloten ook andere organisaties zich aan.

Gent paste in april de regels aan: een actie aanvragen moet nu minstens 3 weken op voorhand, in plaats van 4 weken voordien. De bonden willen dat er alleen een meldingsplicht is, en dat die melding mag gedaan worden tot een dag vóór de protestactie.