Gouverneur Decaluwé na vier verkeersdoden in West-Vlaanderen: "Wees bij mooi weer extra voorzichtig"

In West-Vlaanderen stierven gisteren vier mensen in het verkeer. Op de E40 in Adinkerke reed een auto in op een vrachtwagen die in de file stond. De bestuurder en de passagier van de auto zijn allebei gestorven. In Moerkerke bij Damme stierf een jongen van zeventien toen hij op z'n bromfiets gegrepen werd door een bestelwagen. En ook in Torhout gebeurde een dodelijk ongeval. Een man van 78 uit Oostkamp wou met z'n fiets de weg oversteken, maar werd opgeschept door een wagen.

Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, verzamelt al vijf jaar statistieken over verkeersongevallen in zijn provincie. Uit de laatste cijfers blijkt dat het mooie weer vaak een rol speelt. De meeste ongevallen gebeuren in de maanden juni en juli en op mooie, zonnige dagen. "Het is merkwaardig, maar hoe beter het weer, hoe meer risico op een dodelijk ongeval", stelt Decaluwé vast. "De ongevallen gebeuren ook vaak op weekdagen." Decaluwé roept daarom op om mooie dagen extra voorzichtig te zijn. Hij wil ook de sensibiliseringscampagnes daarop afstemmen.