Jonge vrouw overleden na aanrijding door trein in Schendelbeke

Deze ochtend is een ongeval gebeurd aan de overweg van de Moenebroekstraat in Schendelbeke vlak bij het station. “Volgens de eerste informatie wou een vrouw de gesloten overweg toch nog oversteken”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Maar net op dat moment kwam er een doorrijdende trein aan die niet stopte in het station, helaas met het fatale gevolg.” Het slachtoffer werd aangereden en overleed ter plaatse.

Het ging om een trein van Denderleeuw naar Geraardsbergen. "De overweg functioneerde normaal", verklaart Thomas Baeken. "Het gaat om een tragisch ongeval."

Het treinverkeer tussen Ninove en Geraardsbergen is daardoor onderbroken in beide richtingen. De NMBS raadt de reizigers aan om op dat traject de bussen van De Lijn te gebruiken.