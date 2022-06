VRT NWS en BRUZZ slaan de handen in elkaar

Vlaams minister van media Benjamin Dalle (CD&V) is alvast blij met de samenwerking. "In de beheersovereenkomst van VRT hebben we extra aandacht gevraagd voor nieuws en verhalen uit onze hoofdstad. De samenwerking met BRUZZ is hiervan alvast een eerste concrete en sterke realisatie", aldus de minister.

Ook voor Elke Jacobs, hoofdredacteur Digitaal & Jong VRT NWS is dit een grote stap vooruit. "We hebben de afgelopen jaren nieuwsverhalen over Brussel gebracht vanuit de regionale redactie van Radio 2 Vlaams-Brabant. Dankzij de samenwerking BRUZZ zetten we een stap vooruit in de berichtgeving over de hoofdstad waar veel Vlamingen wonen, werken of hun vrije tijd doorbrengen", zegt Jacobs.

Hoofdredacteur Kristof Pitteurs van BRUZZ is ook blij met deze samenwerking. "BRUZZ biedt een eigen, brede en genuanceerde kijk op wat er gebeurt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en we stellen het erg op prijs dat we die blik nu kunnen delen met de gebruikers van VRT NWS. Brussel wordt soms onderbelicht in Vlaanderen en daar willen we met deze samenwerking iets aan veranderen", vertelt Kristof Pitteurs.