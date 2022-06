Waterlek zorgt voor wateroverlast in Maantjessteenweg in Merksem: “Weg staat voor honderden meters volledig blank”

Kort na 11u kreeg brandweerzone Antwerpen een oproep over wateroverlast in Merksem. “Toen de eerste ploeg ter plaatse was in de Maantjessteenweg zagen ze al onmiddellijk dat het over een groot waterlek ging”, zegt woordvoerder van de brandweerzone, Kristof Geens. “We hebben het aantal ploegen meteen opgeschaald en ook vrachtwagens met zandzakken zijn afgekomen om de schade beperkt te houden.”