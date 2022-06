Waterpest overwoekert vijver van park Mariadal in Zaventem

"We hebben aan Pro Natura gevraagd om de plant te onderzoeken en volgens hen gaat het om waterpest", legt Driessen uit. Waterpest is een zoetwaterplant, die de eigenschap heeft om heel snel te groeien. "Je kan niet veel doen tegen deze plant, behalve dan met de hand verwijderen. Ik ga onze arbeiders opdracht geven om met bootjes op de vijver de plant op te scheppen. We moeten snel handelen, want anders verstikt alles onder het wateroppervlak", aldus nog schepen Driessen.