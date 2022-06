Woning in Breendonk zwaar beschadigd na uitslaande brand

Rond acht uur deze ochtend brak een brand uit in een woning aan de Schaafstraat in Breendonk, bij Puurs-Sint-Amands. De brand ontstond vermoedelijk door een kortsluiting aan de verlichting in het bureau aan de achterzijde van de woning.

Een bewoonster, een oudere dame, probeerde zelf de brand nog te blussen, maar dat lukte niet. Toen de brandweer aankwam, had ze het huis al verlaten. Ze had wel te veel rook ingeademd en is overgebracht naar het ziekenhuis in Reet.

De brandweer startte een buitenaanval, gevolgd door een binnenaanval om de uitslaande brand aan de achterzijde van de woning te blussen. De brand was binnen een kwartier onder controle. De straat was volledig afgesloten voor de bluswerken.

De woning raakte zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. Het gelijkvloers is uitgebrand. De verdieping heeft rook- en roetschade.