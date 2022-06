Zeven jaar cel met uitstel voor man uit Brasschaat die aannemer met steen sloeg in Berlaar en dreigde met aanslag

De beklaagde uit Brasschaat lag in conflict met een bouwfirma en kreeg gelijk van de burgerlijke rechtbank. Toen de firma in beroep ging, kwam de man verhaal halen bij de zaakvoerder. Hij reed met de motor naar Berlaar en daar kwam het tot een gevecht waarin beide wat klappen kregen. De beklaagde nam toen een steen en sloeg het slachtoffer neer en gaf hem nog wat stampen. Die feiten waren te bekijken op camerabeelden.

In de nasleep van de zaak ging de man uit Brasschaat opnieuw in de fout. Hij vond dat het parket niet voldoende naar zijn versie van de feiten luisterde. In zijn Mercedes belde hij de noodlijn en meldde hij dat hij een aanslag op het parket van Mechelen ging plegen. Na een vaststelling van de gerechtspsychiater dat de beklaagde met een geestesstoornis kampt, vroeg het parket om een internering.

Zover kwam het niet. De rechters veroordeelden de man tot een celstraf van zeven jaar met uitstel. Vijf jaar voor de feiten tegen de zaakvoerder en twee jaar voor de bedreiging. De beklaagde moet zich wel verplicht residentieel laten behandelen. De bouwaannemer en zijn echtgenote, die zich burgerlijke partij stelden, krijgen 12.500 en 3.500 euro.