1 op de 10 kinderen die zwaar ziek zijn van covid hebben genetische fout

"Dat is belangrijk om twee redenen: kinderen die opgenomen worden voor COVID-19 en die dit defect hebben, maken een grote kans om bij herbesmetting opnieuw ernstig ziek te worden. Nu kunnen we kinderen die worden opgenomen, zonder dat we een onderliggende aandoening kennen, screenen. Als ze het defect hebben, kunnen we preventieve maatregelen nemen én hen een specifieke behandeling geven".