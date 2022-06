"Het is mijn geld, waarom krijg ik het dan niet?": waarom het moeilijker wordt om veel cash af te halen bij je bank

Vroeger was het simpel: als je een grote betaling moest doen, ging je bij de bank een som geld afhalen. Dat is vandaag wel even anders, merkte Arnold Declercq uit Drongen. “Ik wilde met een vriend naar een kunstveiling in Nederland waar ik alleen contant kon betalen. Ik dus naar de bank om 3.000 euro af te halen.”