Infrabel dient bouwvergunning in voor tweede spoor tussen Balen en Neerpelt

Spoornetbeheerder Infrabel wil een vergunning aanvragen voor een extra spoorbaan tussen Balen en Neerpelt, die in de provincie Antwerpen stopt in Mol en Balen. "Tussen station Balen-Werkplaatsen en station Neerpelt heb je momenteel maar één spoor. Het is een spoor dat goed werkt, maar in het kader van de "modal shift", waarbij we proberen om meer mensen naar de trein te lokken en ook meer goederen over het spoor te transporteren, heb je meer mogelijkheden nodig op het spoornet", zegt Thomas Baken, woordvoerder van Infrabel.