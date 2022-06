Na 9 maanden en 3 onderhandelingsrondes heeft regering akkoord over arbeidsdeal: dit betekent dat voor jou

Hét belangrijkste knelpunt was de regeling voor de platformeconomie. Dat is de sector van bedrijven als Deliveroo of Uber. De federale regering wilde de werkomstandigheden van het personeel in die sector verbeteren, maar er was lange tijd discussie over hun statuut.

Met een voorstel van de Europese Commissie daarover in de hand hebben de topministers 8 criteria vastgelegd op basis waarvan bepaald kan worden wie als zelfstandige en wie als werknemer beschouwd mag worden. Bij betwistingen kan de rechter zich daarop baseren. Hun sociale bescherming zou dan ook bepaald worden door dat statuut. Ook krijgen alle zogenoemde platformwerkers een verzekering bij een arbeidsongeval.

"De platformeconomie is voor veel werknemers een nieuwe realiteit en het is essentieel ze een passend sociaal statuut krijgen. Sommigen werken als zelfstandige, en kunnen voor verschillende platforms werken, hebben volledige vrijheid in de manier waarop ze werken of hoe ze hun inkomen bepalen. Anderen zijn duidelijk werknemers van een platform. In dat geval moet het platform zijn rol als werkgever vervullen, met alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.”