BEKIJK: Natuurfotograaf uit Wechelderzande wacht urenlang voor grappige, creatieve eekhoornfoto’s 

Arne Moons (23) uit Wechelderzande, bij Lille, is al vanaf zijn 9 jaar bezig met natuurfotografie en raakte onlangs geïnspireerd door de Nederlandse fotograaf Geert Weggen die in Zweden woont. “Ik had op Google grappige eekhoornfoto’s gezien en dat beviel me wel”, vertelt Arne. “Ik ben dan in de winkel kleine accessoires gaan kopen en ben dat gaan uitproberen.”