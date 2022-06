Bewoners wijk Den Dam in Antwerpen protesteren tegen overlast door evenementen met actie “Nageltje Klop”

De bewoners van de wijk Den Dam in het noorden van Antwerpen hebben geprotesteerd tegen de overlast die de vele evenementen in de buurt veroorzaken. Gisteren vond er zowel een concert plaats in het Sportpaleis, de Lotto Arena als in het muziekcentrum Trix, en ook de Sinksenfoor is er aan de gang. Met de actie “Nageltje Klop” wilden de buurtbewoners aantonen dat ze al jaren op dezelfde nagel aan het kloppen zijn, maar dat de gepaste maatregelen uitblijven.