Zeldzame orchideeën in stadspark Aalst dankzij oude maaitechniek: "Inspiratie op oude prentkaarten gevonden"

30 jaar geleden kreeg Bart Backaert van de groendienst in Aalst het idee om een deel van de gazons te laten verwilderen. "We wilden meer diversiteit in ons park. Estetische diversiteit en ecologische diversiteit. Bovendien wilden we de oude beheerstechnieken weer toepassen. Namelijk veel minder maaien, minder bemesten en de graslanden laten verschralen. Op oude prentkaarten hadden we namelijk gezien dat er vroeger lang gras was in het park. We wilden wel eens weten of dat weer mogelijk was. En al heel snel begon er hier en daar een wilde orchidee te verschijnen."