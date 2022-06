Bouwvakker krijgt 4 jaar cel na brandstichting aan huis wanbetalers

De wagen van de slachtoffers brandde door de brandstichting volledig uit, maar de vlammen sloegen ook over naar de woning van het gezin. “Hadden die mensen niet wakker geworden en zichzelf niet in veiligheid gebracht, hadden er doden kunnen vallen”, sprak de openbaar aanklager tijdens zijn vordering. “De brandweer had het vuur na een half uur onder controle. Volgens de branddeskundige had het vuur de woning in lichterlaaie kunnen zetten mochten de bluswerken pas enkele minuten later zijn begonnen. U had hier evengoed voor het hof van assisen kunnen staan, op verdenking van meervoudige moord. Daarenboven had het gezin een tweede wagen met een LPG-tank, een eventuele ontploffing had ook heel wat schade kunnen veroorzaken.”

De openbaar aanklager had 5 jaar cel gevorderd tegen de Braziliaanse bouwvakker, en stelde dat de man een gevaar voor de maatschappij was. “Na de brandstichting werden de slachtoffers nog met de dood bedreigd via sms. Meneer wil duidelijk over lijken gaan om zijn doel te bereiken en handelt totaal buiten proportie.” De rechtbank was in de uiteindelijke beoordeling milder en veroordeelde de man vrijdag tot 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel.