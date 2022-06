Brandwondencentrum Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen roept op voorzichtig te zijn tijdens het barbecueën

Het barbecueseizoen is terug begonnen en daarom vragen ze bij het brandwondencentrum van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen om extra op te letten. “Wanneer de barbecue niet goed aangaat, durven mensen benzine te gebruiken om hun barbecue aan te steken. Zo kan een steekvlam ontstaan en kunnen mensen letterlijk in vuur en vlam komen te staan”, zegt Cynthia Lafaire, diensthoofd van het brandwondencentrum, in Start Je Dag op Radio 2 in Antwerpen.