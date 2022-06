CHECK - Nieuwe Ineosfabriek stoot niet minder stikstof uit dan groot landbouwbedrijf, maar doet beter dan gascentrale

Stikstof, stikstofgas of N₂ is een geur- en kleurloos gas dat in onze atmosfeer hangt en op zichzelf niet schadelijk is voor mens of milieu. Sterker, bijna 80 procent van de lucht die we inademen, bestaat uit stikstof.

We spreken in dat geval dan ook over niet-reactief stikstof omdat het gas zich nergens anders aan bindt. Gebeurt dat wel, bijvoorbeeld met waterstof of zuurstof, dan krijgen we reactief stikstof. De meest actuele en besproken vormen van reactieve stikstofbindingen zijn ammoniak en stikstofoxiden. Vooral de landbouw en industrie stoten die bindingen uit. Reactief stikstof uit ammoniak is schadelijk voor plantengroei, terwijl de uitstoot van stikstofoxiden voor luchtwegaandoeningen bij de mens kan zorgen.