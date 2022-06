Dieren in Bellewaerde genieten van verfrissend ijsje tijdens warme dagen

In Bellewaerde hebben alle dieren een open stal, dat betekent dat ze zelf kunnen kiezen of ze liever binnen blijven of naar buiten gaan. "De giraffen, de leeuwen en zebra's voelen zich op hun best als het zo warm weer is", gaat Vercruysse verder. "Zij genieten nu ten volle van de warmte. We hebben ook speciale paarden uit Rusland, voor hen is de hitte minder aangenaam. Zij houden zich dan rustig binnen."

Ook in dierenpark De Zonnegloed in Oostvleteren krijgen sommige dieren ijsjes. En de waterbuffels kunnen vandaag en morgen constant onder een speciale regendouche staan.