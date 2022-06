Dorpskernvernieuwing Wachtebeke nadert einde: "Na tien jaar was het tijd dat het gedaan was"

Toch is er ook kritiek in het dorp dat het zo lang geduurd heeft. "Na al die jaren was het tijd dat het gedaan was", zegt een buurtbewoner. "Volgens mij hadden ze het door een andere aanpak veel sneller kunnen realiseren."

De doortocht door het dorp verloopt vanaf nu over 1 rijstrook in plaats van 2 vroeger. Daardoor is er ruimte vrijgekomen voor wandelaars, terrassen en zitbanken.

Nu worden nog enkele zijstraten afgewerkt, op 23 juni zou de heraangelegde weg weer open gaan. Nu zondag zijn de Wachtebekenaars welkom voor een receptie op het Jules Persijnplein tussen 11 en 12 uur.