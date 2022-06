Dronken schippers kunnen vaarbewijs kwijtspelen

Tot nog toe bestaat er geen wettelijk kader voor drugs- en alcoholmisbruik op zee, maar daar wilden minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) een mouw aan passen. In een wetsontwerp van beide ministers dat donderdagavond groen licht kreeg in de Kamer staat dat het vaarbewijs van schippers ingehouden kan worden als dronkenschap of drugsmisbruik wordt vastgesteld, naar analogie met het gewone wegverkeer.

Afhankelijk van de ernst van de inbreuk kan het recht tot besturen ook vervallen worden verklaard, net als het recht om een bestuurder te begeleiden in het kader van scholing of zelfs het recht om actief dienst te doen op een schip gedurende een maand of zelfs levenslang. De regels gelden voor zowel zeeschepen als plezierboten.

Het wetsontwerp voorziet ook een wettelijk kader voor professionele hengelvissers. Dat is er nu niet, waardoor de Belgische vloot - meer dan 25 vaartuigen die voornamelijk actief zijn vanuit de haven van Nieuwpoort - onder Nederlandse vlag moet varen. Daardoor moeten ze verplicht de helft van hun vangst aanbieden aan Nederlandse vismijnen, wat nefast is voor de Belgische economie en visserijsector.

De tekst beoogt tot slot nog een uniformisering en vereenvoudiging van de federale visserijregels, die nu vervat zitten in verschillende uitvoeringsbesluiten.