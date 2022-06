Planbureau ziet economische groei verzwakken en "door hoge inflatie nauwelijks ruimte voor loonstijgingen"

De timing van de economische voorspelling van het Planbureau is - toevallig of niet - goed gekozen. Maandag is er een nationale actiedag van de drie vakbonden in ons land. Er zal een grote betoging zijn in Brussel.



De vakbonden willen onder meer hogere lonen. Ze kijken daarvoor naar de loonnormwet. Dat is een wet die een plafond legt op de loonsverhogingen in de privésector, zodat onze bedrijven kunnen blijven concurreren met onze buurlanden.