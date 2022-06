Eerste "welzijnskippen" in de rekken bij verschillende supermarkten, Gaia: "Eerste stap in goede richting"

Vorig jaar engageerden Aldi, Colruyt (en Okay), Delhaize en Lidl zich om tegen 2026 alle vlees van plofkippen te vervangen door een duurzaam alternatief, maar dat is relatief. De Greef wijst erop dat de supermarktketens zich enkel geëngageerd hebben voor verse kip en diepvrieskip, maar niet voor verwerkte kip. "Daar zal de consument nog altijd plofkip hebben, ook na 2026. Wij willen een warme oproep doen aan de supermarkten om toch voor het complete gamma te gaan. In andere landen gebeurt dat wel."

De voorzichtigheid van de supermarkten heeft wellicht te maken met de hogere kostprijs. De "welzijnskip" kost zowat 4 euro per kilo meer. "Die plofkip is schandalig goedkoop", zegt De Greef. "Het zijn de dieren die de prijs betalen met hun welzijn. Als dierenwelzijn niets mag kosten, gaan we niet vooruit." Ze wijst erop dat er ook plantaardige alternatieven zijn voor kip.