Er komen maatregelen na fysiek en verbaal geweld tegen leerkrachten in twee Maasmechelse scholen

"We hadden verschillende vragen voor de directie", zegt Yves Vannijlen van de socialistische vakbond. "Sommige daarvan worden meteen al ingewilligd. Dat is op een overleg met de directie afgesproken. Voor andere maatregelen wordt bekeken of ze jurdisch mogelijk zijn zoals de toegang tot het schoolplein voor de bewuste ouders verbieden. Dat moet nog bekeken worden. Wat wel vaststaat, is dat er een stappenplan komt voor leerkrachten die in de toekomst iets soortgelijks meemaken. En er wordt begeleiding voorzien voor de drie leerkrachten die slachtoffer werden van geweld."