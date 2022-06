Eric Van Rompuy wil Orde van Leopold II herdopen in Orde van Boudewijn: "Onderscheiding verwijst naar volksmoordenaar"

Eric Van Rompuy krijgt de onderscheiding van grootkruis in de Orde van Leopold II voor zijn 36 jaren dienst in het parlement. "Men kan in de Orde van Leopold II ridder worden zoals Kristof Calvo (Groen) of commandeur zoals Sophie Wilmès (MR). Ik heb 36 jaar parlement achter de rug en ik behoor blijkbaar tot het kleine kransje dat de hoogste onderscheiding krijgt", legt Van Rompuy uit.

"Ik heb enorme bezwaren tegen de koloniale periode van Leopold II. Leopold II is mee verantwoordelijk voor de gruweldaden waarvan miljoenen Congolezen het slachtoffer waren", motiveert Van Rompuy zijn oproep om de orde een andere naam te geven.

Van Rompuy roept op om de Orde van Leopold II te herdopen in de Orde van Boudewijn naar onze laatst overleden vorst. "Ik denk dat er enorm veel respect bestaat voor koning Boudewijn. In deze tijd ligt Leopold II heel moeilijk. Waarom dat grootkruis niet vervangen door het grootkruis in de Orde van Boudewijn."

Volgens Van Rompuy zal Wouter Devriendt (Groen) de kwestie gaat bespreken in de Commissie van het koloniaal verleden. "Hij zit die commissie voor en de volgende dagen zullen we zien wat ermee gebeurt. Ik zou de onderscheiding willen aanvaarden, maar niet in de optiek van Leopold II. We zijn parlementsleden in naam van de democratie en de vrede. Dat je dan een prijs krijgt die verwijst naar iemand die geen geweten had en miljoenen Congolezen tot slachtoffer heeft gemaakt."