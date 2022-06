Europese Commissie beveelt aan om Oekraïne kandidaat-lid te maken: "Al goed werk gedaan, nog belangrijk werk te doen" 

In een - wellicht speciaal gekozen - blauwe blouse en gele vest, de kleuren van de Oekraïense vlag, kondigde voorzitter Ursula von der Leyen het standpunt van de Europese Commissie aan over de kandidatuur van Oekraïne, Moldavië en Georgië om lid te worden van de Europese Unie. De Commissie beveelt de 27 lidstaten van de EU aan om de drie landen kandidaat-lid te maken.

Volgens Von der Leyen heeft Oekraïne bewezen dat het daar klaar voor is. "We hebben een duidelijke boodschap: Oekraïne verdient een Europees perspectief en is welkom als kandidaat-lid." Het land zal wel nog aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, benadrukte Von der Leyen. "Er is al goed werk gedaan, maar belangrijk werk moet nog gedaan worden." Oekraïne heeft met andere woorden zijn eigen toekomst in handen, voegde ze eraan toe.