Fotograaf Stephan Vanfleteren zoekt ex-mijnwerkers uit de mijn van Zolder

De ex-werknemers van de Zolderse koolmijn zullen worden gefotografeerd voor het project "De Profundis" - Vanuit de diepten. Voor deze expo is Vanfleteren op zoek naar ex-mijnwerkers met een bijzonder verhaal, zegt Tom Michielsen van cultuurcentrum MUZE: "Stephan Vanfleteren is een fotograaf die diep in de ziel kan kijken. En hij is op zoek naar ex-mijnwerkers van verschillende nationaliteiten en 70-plussers, want hij houdt van oudere mensen die hij sterk in beeld kan brengen."