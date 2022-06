Franse acteur Jean-Louis Trintignant (91) overleden, bekend van "Amour" en "Un homme et une femme"

De Franse acteur Jean-Louis Trintignant is vrijdag overleden op 91-jarige leeftijd. Hij was vooral bekend door zijn rollen in films als "Amour" en "Un homme et une femme". Omringd door vrienden en familie is hij in zijn huis in het Franse departement Gard gestorven, zo heeft zijn echtgenote Mariane Hoepfner Trintignant gemeld aan het Franse persagentschap AFP.