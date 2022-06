Diamanten diademen en polonaise: Noorse prinses Ingrid viert haar 18e verjaardag en ook onze prinses Elisabeth is erbij

Er werd door royaltykenners al even naar uitgekeken: voor het eerst kwam een nieuwe generatie Europese troonopvolgers samen op een groots buitenlands koninklijk feest (het eerste na corona). Voor hen de gelegenheid om ervaringen te delen en het over hun gedeelde lot - ooit koningin worden - te hebben, zoals hun ouders in het verleden deden door soms jaarlijks tot tweejaarlijks onderling af te spreken.



Amalia (18) maakte haar eerste officiële reis als prinses van Oranje. Voor Elisabeth (20) was dat niet het geval: zij ging met koningin Mathilde al op humanitaire missie naar Kenia en ze woonde de begrafenis bij van oud-groothertog Jean van Luxemburg (de echtgenoot van wijlen prinses Josephine Charlotte, de zus van koning Albert en Boudewijn).



Amalia was in het gezelschap van haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Elisabeth was alleen met koningin Mathilde. Koning Filip had iets anders in zijn agenda staan. Hij bezocht vandaag de Belgische soldaten in Roemenië, aan de grens met Oekraïne.