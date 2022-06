Neen, 37 graden is niet (langer) onze gemiddelde lichaamstemperatuur

Het is een algemene opvatting: de gemiddelde lichaamstemperatuur van de mens bedraagt 37 graden Celsius. "Veel mensen, ook dokters, hebben het zo in hun hoofd, maar dat klopt niet", zegt cardioloog Luuk Otterspoor in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij organiseert een congres in de Nederlandse stad Eindhoven waar artsen van over de hele wereld samenkomen om er te bespreken of ze andere waarden moeten gebruiken bij de behandeling van patiënten.