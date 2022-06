Gent krijgt 187 jaar oude pomp weer aan de praat: geen drinkwater, wel om planten te besproeien

De 9 meter hoge waterpomp werd in 1836 opgericht ter ere van het ontstaan van België, enkele jaren daarvoor. De Stad Gent restaureerde het monument naar aanleiding van de heraanleg van het pleintje. Ze kreeg daarvoor een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid. Het monument staat op het kruispunt van de Lange Violettestraat en de Brusselsepoortstraat.

De pomp is niet enkel gerestaureerd, maar geeft ook opnieuw water. Iedereen kan met behulp van een drukknop water oppompen. Het gaat om grondwater. Dat is niet drinkbaar voor mensen of dieren, maar wel om planten mee te begieten.