Gents café heeft prijslijst in Belgische frank: "Oudere klanten rekenen om en krijgen het lastiger"

Het Gentse café Trefpunt heeft sinds kort een prijslijst met bedragen in euro én Belgische frank. Het initiatief komt er omdat oudere klanten, volgens het café, nog heel vaak omrekenen en dat niet altijd even vlot meer kunnen. "Het is een dienst voor hen", verklaart Edmond Cocquyt van café Trefpunt. "Het is dankzij de babyboomers dat we staan waar we nu staan." Volgens Cocquyt zie je soms echt dat klanten diep nadenken. "Met deze prijslijst willen we dat aanpakken. De prijzen in Belgische frank staan in het rood naast die in euro. Dat is ook beter leesbaar."