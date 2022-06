Geraardsbergen vreest voor voortbestaan mattentaarten en dient bezwaar in tegen stikstofmaatregelen

Matten bestaan uit gestremde melk. Een product dat speciaal gemaakt moet worden en heel karwei is voor de boeren. “We merken nu al dat veel boeren het moeilijk vinden om de matten te maken”, zegt Fontaine. “We stellen vast dat de bedrijven die het wel nog doen, een oranje label hebben gekregen. Daarom is het risico voor hen nog groter. We kunnen het ons als stad niet permitteren om nog boeren te verliezen, die matten maken. Dat vormt een bedreiging voor onze Geraardsbergse mattentaart.”

Een andere reden is het reliëf in Geraardsbergen: “Mocht er geen veeteelt meer mogelijk zijn, dan zouden landbouwers kunnen overschakelen op akkerbouw. Door het heuvelachtige landschap krijgen we dan te maken met erosie.”