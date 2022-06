Het Eurovisiesongfestival zal niet plaatsvinden in Oekraïne, Groot-Brittannië krijgt de kans om over te nemen

Er komt geen Eurovisiesongfestival in Oekraïne volgend jaar. Dat heeft organisator EBU beslist. Oekraïne won dit jaar het Eurovisiesongfestival, maar door de oorlog in het land is de situatie te onveilig en te onzeker om er de liedjeswedstrijd te organiseren. EBU gaat nu onderhandelen met de Britse omroep BBC. Groot-Brittannië werd dit jaar tweede en krijgt nu de kans om gastland te worden.