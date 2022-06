Hilde uit Machelen verplicht om met rollator vooraan op de bus te stappen

"Onlangs nam ik de bus en verplichtte de chauffeur me om vooraan op te stappen. Ik geraakte met mijn rollator met moeite door het gangpad. Dat is echt frustrerend en komt minstens twee keer per week voor", zegt Hilde.

Omdat Hilde deels blind is, mag ze niet met de auto rijden en is ze dus afhankelijk van het openbaar vervoer. "Ik moet heel vaak naar het UZ in Jette, bijvoorbeeld. Ook voor boodschappen neem ik de bus, maar op deze manier gaat dat niet. Moet ik mij dan opsluiten in mijn eigen huis omdat ik een handicap heb? Ik wil zo lang mogelijk mijn plan blijven trekken. Anders zit ik helemaal vast.”