"Kim Kardashian heeft iconische jurk van Marilyn Monroe niet beschadigd", beweert eigenaar

Nee, de jurk die Marilyn Monroe in 1962 droeg toen ze zong voor de jarige Amerikaanse president John F. Kennedy is vorige maand niet beschadigd geraakt op het Met Gala in New York. Dat stelt althans de eigenaar van de jurk, het museum Ripley's Believe It or Not. Het museum had de jurk uitgeleend aan showbizzster Kim Kardashian, die hem droeg op de rode loper van het Met Gala.